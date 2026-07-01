Efectivos de la Guardia Urbana y la Policía de Pilar capturaron a un hombre de 22 años que era intensamente buscado por la Justicia de Formosa, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

Según detallaron desde la Secretaría de Seguridad local, la investigación se inició a partir de un requerimiento emitido por el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), mediante el cual las autoridades formoseñas solicitaron la colaboración de la Estación de Policía Departamental de Pilar para localizar una camioneta Ford Ranger color bordó, utilizada presuntamente por el imputado para escapar luego de cometido el hecho. (VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

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Así fue que se activó el Sistema Integral de Seguridad para localizar el vehículo.

Durante la tarde del martes, operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo detectaron el paso de la camioneta en la intersección de Bergantín Congreso y Ruta Provincial 28, iniciando un seguimiento digital en tiempo real.

Mientras el COM monitoreaba permanentemente los desplazamientos del rodado, móviles de la Guardia Urbana fueron guiados hacia su ubicación. Finalmente, personal de la División Motorizada de la GUP interceptó la camioneta en la intersección de Bolívar e Ituzaingó, a pocos metros de la Plaza 12 de Octubre.

Al identificar al conductor, se confirmó que registraba un pedido de captura activo a nivel nacional por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, solicitado por el Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 6 de Formosa.

Durante el procedimiento también se secuestraron 13.500 dólares, un teléfono celular y una computadora portátil.

“Gracias a la rápida articulación entre la Policía de Pilar y la Guardia Urbana, el Sistema Integral de Seguridad logró colaborar eficazmente con la Justicia en la localización y captura del prófugo” destacaron desde Seguridad.

El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las actuaciones para su traslado a la provincia de Formosa y la continuidad del proceso judicial correspondiente.