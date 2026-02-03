Los agentes de la Guardia Urbana de Pilar apresaron a un hombre acusado de haber robado una motocicleta del interior de una vivienda del distrito.

Según consignaron voceros de la Secretaría de Seguridad, luego de tomar conocimiento del hecho tras la denuncia del damnificado, los efectivos lograron visualizan a un sujeto a bordo de un rodado con características similares a las que aportó el denunciante.

Al intentar identificarlo, el presunto malhechor procedió a descartarse del vehículo para comenzar su fuga a pie.

Su recorrido lo llevó a ingresar a una vivienda ubicada en las calles O'Higgins y Fragata Trinidad.

Ante esta situación, y con el apoyo de personal policial, así como del propietario del domicilio, procedieron a ingresar a la morada y finalmente lograr la aprehensión del ladrón quien fue puesto a disposición de la Justicia.