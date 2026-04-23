Una camioneta que había sido robada en la localidad de Del Viso fue recuperada pocas horas después gracias a la intervención del Sistema Integral de Seguridad del municipio.

El vehículo fue detectado mediante el sistema de lectoras de patentes (LPR) cuando circulaba por Presidente Derqui, donde finalmente fue interceptado. Un hombre quedó detenido.

El hecho comenzó cerca de las 18 del martes, cuando la víctima denunció el robo de su camioneta Ford F100 roja, que había dejado estacionada en la esquina de Chiclana y Pizarro, en Del Viso. Al regresar al lugar, advirtió que el rodado ya no estaba.

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Tras la denuncia, desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) se relevaron las cámaras de seguridad instaladas en la zona y se incorporó la patente al sistema LPR, encargado de identificar vehículos buscados.

Minutos después de las 19, la camioneta fue localizada en inmediaciones de Ruta 234 y Los Álamos, en Presidente Derqui. De inmediato, la información fue transmitida a móviles de Guardia Urbana y de la Policía Bonaerense que patrullaban el distrito.

Los agentes lograron interceptar el vehículo a pocos metros del sitio donde había sido detectado.

Según voceros de la Secretaría de Seguridad, al identificar al conductor, de 33 años, este aseguró que el propietario le había prestado la camioneta.

Sin embargo, durante la inspección los efectivos constataron que el tambor de arranque se encontraba violentado, por lo que el sospechoso fue aprehendido en el lugar.

La causa fue caratulada como Robo automotor y resistencia a la autoridad. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreitas.

