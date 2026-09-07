Una investigación de la Policía de Pilar culminó con el esclarecimiento de un robo ocurrido en una vivienda de la localidad de Villa Astolfi, hecho en el que confirmaron además la participación de un preso que gozaba de salidas transitorias.

Según informaron voceros de la Secretaría de Seguridad, los datos obtenidos por los efectivos permitieron detener a uno de los autores del hecho, ocurrido en el pasado mes de agosto, y asimismo identificar al segundo involucrado, quien, consignaron las fuentes, cumple una condena por robo y cuenta con salidas transitorias los fines de semana.

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El hecho delictivo ocurrió el 11 de agosto, cuando delincuentes ingresaron a una vivienda de Ruta 25 y El Matrero, interceptaron al propietario y sustrajeron 500 mil pesos, dos celulares y la llave de su camioneta.

Tras diferentes tareas investigativas y el análisis de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), se identificaron dos vehículos utilizados durante el robo, lo que permitió realizar allanamientos simultáneos en Del Viso y Agustoni.

Como resultado, fue detenido un hombre de 30 años y secuestrado uno de los vehículos utilizados en el hecho, junto a cinco celulares y prendas de interés para la causa.

Además, se estableció la participación de un hombre de 37 años, actualmente detenido en la Unidad Penal N.º 11 de Baradero, donde cumple condena por robo y goza de salidas transitorias.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreitas.

