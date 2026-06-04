Un hombre de 32 años fue detenido en el barrio Agustoni acusado de golpear a su pareja y amenazarla con un cuchillo dentro de la vivienda que compartían.

La víctima, una mujer de 40 años de nacionalidad paraguaya, solicitó asistencia policial al denunciar una situación de violencia extrema en el interior del domicilio.

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Ante los efectivos del Comando de Patrullas, relató que el acusado la había golpeado y luego la intimidó con un cuchillo, advirtiéndole que le cortaría la lengua.

El conflicto escaló cuando el hombre también amenazó al hijo de la mujer, un adolescente de 15 años.

Detención y secuestro

Frente a la gravedad del relato, los uniformados procedieron a la aprehensión inmediata. Durante el procedimiento secuestraron un cuchillo tipo Tramontina que, según la investigación preliminar, habría sido utilizado para concretar las amenazas.

El acusado fue trasladado a la Comisaría 8ª de Agustoni, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Pilar, que caratuló el expediente como "Aprehensión por amenazas" y dispuso las primeras medidas procesales.