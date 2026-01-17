Un hombre de 28 años fue aprehendido en la localidad de Manuel Alberti de Pilar, acusado de atentado y resistencia a la autoridad, luego de golpear a un efectivo policial durante un operativo vinculado a un conflicto familiar.

El procedimiento se inició tras un llamado al 911, que alertaba sobre disturbios en una vivienda. Al arribar al lugar, personal del Comando de Patrullas entrevistó a una mujer, quien manifestó que momentos antes su ex yerno se había presentado en el domicilio generando desmanes, para luego retirarse.

Minutos después, los móviles fueron desplazados nuevamente por un conflicto familiar a pocos metros del primer punto. Al llegar, los efectivos localizaron al sujeto señalado. Según indicaron fuentes policiales a Pilar de Todos, el individuo sin mediar palabra abrió la puerta del patrullero, iniciándose un forcejeo.

Agresión a un policía

En ese contexto, el acusado le propinó un golpe de puño en el rostro a un suboficial, tras lo cual intentó refugiarse en una vivienda. Con apoyo de móviles en colaboración, el personal policial ingresó al lugar y logró reducirlo y proceder a su aprehensión.

El hombre fue trasladado a la comisaría correspondiente, previo control médico en un centro de salud de la zona, donde se le practicó el precario médico de rigor.

La causa quedó caratulada como atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de la autoridad judicial competente, al tiempo que el imputado permanece a disposición de la Justicia.