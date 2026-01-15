Un hombre de 35 años fue detenido por la policía por golpear a su pareja e intentar agredir a los uniformados que arribaron al lugar.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la calle Formosa donde los efectivos llegaron debido a un llamado a la línea de emergencias.

Una vez en el lugar, una mujer de 44 años relató que se encontraba con su pareja quien, a raíz de una discusión, la agredió físicamente.

En el momento en el que la mujer relataba lo sucedido a los policías, salió del interior de la vivienda el sujeto quien al notar la presencia policial comenzó a realizar ademanes con sus manos y abalanzarse contra los uniformados para intentar agredirlos.

Ante ese escenario, el hombre terminó siendo reducido y aprehendido. Fue trasladado a una dependencia policial en el marco de una causa que fue caratulada como Lesiones por Violencia de Género y Resistencia a la Autoridad con la intervención de la UFI N°4 de Pilar.

Apedreada

En otro caso, una mujer de 33 años solicitó la presencia de efectivos policiales luego de que su pareja llegara hasta su casa.

Una vez allí, según el relato de la damnificada, el sujeto comenzó a volverse hostil y terminó arrojándole una piedra que impactó en su pierna izquierda.

La mujer terminó lesionada y el agresor, de 36 años, fue detenido y trasladado a la Comisaría 1era de Pilar.