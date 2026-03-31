Efectivos de la Guardia Urbana de Pilar capturaron a dos ladrones y secuestraron mil dosis de cocaína, en el barrio Nuestra Señora del Pilar.

Según consignaron desde la investigación, todo sucedió durante los patrullajes de rutina que realizan los agentes cuando encontraron a una víctima que había sufrido un robo, atacada por dos hombres armados, quienes lo golpearon y le robaron la bicicleta.

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Inmediatamente, se desplegó un intenso operativo de búsqueda con el apoyo en tiempo real de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), lo que derivó en la identificación y ubicación de los delincuentes.

Al acercarse al lugar, la Guardia Urbana logró la aprehensión de los delincuentes y secuestraron 20 envoltorios con mil dosis de cocaína listas para la venta, con un peso de casi 700 gramos; tres equipos de radiocomunicación y dos cargadores. Además, se logró recuperar la bicicleta robada que fue devuelta a la víctima.

Los detenidos, ambos mayores de edad, fueron puestos a disposición de la justicia, bajo los cargos de Robo agravado y Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. Interviene en la causa, la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Drogas Ilícitas Nº2 de Pilar, a cargo del Dr. Pablo Menteguiaga.

