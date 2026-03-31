Golpe al narcotráfico en Pilar: Guardia Urbana secuestró mil dosis de cocaína
La droga fue hallada en el marco de un operativo tras un robo en el barrio Nuestra Señora del Pilar. Hay dos detenidos.
Efectivos de la Guardia Urbana de Pilar capturaron a dos ladrones y secuestraron mil dosis de cocaína, en el barrio Nuestra Señora del Pilar.
Según consignaron desde la investigación, todo sucedió durante los patrullajes de rutina que realizan los agentes cuando encontraron a una víctima que había sufrido un robo, atacada por dos hombres armados, quienes lo golpearon y le robaron la bicicleta.
Inmediatamente, se desplegó un intenso operativo de búsqueda con el apoyo en tiempo real de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), lo que derivó en la identificación y ubicación de los delincuentes.
Al acercarse al lugar, la Guardia Urbana logró la aprehensión de los delincuentes y secuestraron 20 envoltorios con mil dosis de cocaína listas para la venta, con un peso de casi 700 gramos; tres equipos de radiocomunicación y dos cargadores. Además, se logró recuperar la bicicleta robada que fue devuelta a la víctima.
Los detenidos, ambos mayores de edad, fueron puestos a disposición de la justicia, bajo los cargos de Robo agravado y Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. Interviene en la causa, la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Drogas Ilícitas Nº2 de Pilar, a cargo del Dr. Pablo Menteguiaga.