Un hombre fue detenido en General Rodríguez como sospechoso de haber matado a su ex pareja, cuyo cuerpo fue hallado el miércoles en el Barrio Los Perales, tras dos días de búsqueda.

La víctima fue identificada como Estefanía Crystal Monzón, madre de tres hijas. El detenido, Iván Lencina, había sido su pareja hasta hace poco y todavía compartía la casa con ella porque no tenía otro lugar donde vivir.

La búsqueda comenzó por una nena que nadie retiró de la escuela

Según informó el sitio Primer Plano, de Monzón no se tuvieron noticias desde el lunes por la mañana, cuando dejó a su hija menor en la escuela primaria 9. Las autoridades del establecimiento avisaron a la familia de que nadie había ido a retirar a la nena de 6 años, lo que motivó el inicio de la búsqueda.

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El rastrillaje se concentró en la casa de la víctima. Entre los elementos colectados desde la desaparición figuran la bicicleta, los auriculares, la cartera y la billetera de la mujer. Faltaba solo el celular, lo que indicaría que regresó a su hogar después de la escuela.

Las hijas hablaron en Cámara Gesell sobre violencia de género

En el marco de la investigación, las tres hijas de Monzón, de 6, 11 y 13 años, tuvieron una entrevista en Cámara Gesell con peritos judiciales. En esa instancia habrían mencionado que su madre era víctima de violencia de género.

Una amiga de la mujer relató a Primer Plano que, tras un año de relación y la ruptura, Lencina seguía viviendo en la casa porque no tenía adónde ir, y que el motivo de la separación habían sido constantes episodios de violencia. “Yo le vi moretones en los brazos”, añadió la amiga.

El cuerpo apareció entre basura y chapas junto a la vivienda

Pasado el mediodía del miércoles, efectivos de la Policía bonaerense, ayudados por perros entrenados en la búsqueda de restos humanos, hallaron el cuerpo debajo de una acumulación de basura y chapas, a un costado de la casa. Para ese momento, Lencina ya estaba detenido.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 9 de Moreno-General Rodríguez

Con el cuerpo hallado, el hombre fue acusado formalmente por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. En tanto, la fiscal Alejandra Rodríguez, de la UFI N° 9 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, ordenó la autopsia para confirmar las causas de la muerte.