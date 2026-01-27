Un hombre fue detenido en Pilar acusado de intentar incendiar la vivienda de su hermana, luego de protagonizar una discusión familiar que derivó en una agresión y en la intervención policial.

El hecho se produjo cuando personal policial de las zonas 01 y 02 fue comisionado por un llamado al sistema de emergencias 911 a la intersección de Confederación Argentina y Los Sauces, ante la presencia de un masculino agresivo en el lugar.

Al arribar, los efectivos procedieron a identificar al sujeto, quien momentos antes se había presentado en el domicilio con intenciones de prender fuego la vivienda de su hermana, con quien habría mantenido una confrontación previa.

Según informaron fuentes del caso a Pilar de Todos, durante el conflicto el hombre lesionó a la mujer, lo que motivó la inmediata intervención del personal policial. Al ser identificado, el individuo se tornó hostil y ofreció resistencia, produciéndose un forcejeo con los efectivos hasta que finalmente fue reducido y aprehendido.

Resistencia durante el procedimiento policial

Tras su reducción, el imputado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Durante el traslado, el hombre continuó con una conducta violenta, propinándose golpes contra la reja de seguridad del móvil policial, indicaron las fuentes, situación que quedó registrada en las actuaciones.

El procedimiento fue puesto en conocimiento de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, que quedó a cargo de la investigación. La causa fue caratulada como aprehensión por lesiones y resistencia a la autoridad.