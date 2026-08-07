La Justicia citó a indagatoria al empresario Luis Ramón Cavanagh, ex pareja de la actriz Romina Gaetani, en la causa que investiga lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género. Según pudo saber Pilar de Todos, Cavanagh deberá presentarse el próximo lunes ante los tribunales.

El hecho ocurrió en diciembre pasado en el lote 60 del Tortugas Country Club, de Pilar. De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, la agresión se produjo tras una discusión motivada por celos.

La discusión se desató cuando Cavanagh revisó el celular de Gaetani

Según el relato de la víctima, el conflicto comenzó cuando su expareja revisó su teléfono, lo que derivó en una discusión y en un posterior ataque físico. El empresario la arrojó al suelo, la inmovilizó y la trasladó fuera de la vivienda, donde la dejó.

Personal de la Comisaría Pilar 4 llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar. Gaetani fue asistida por una ambulancia y derivada al Hospital Central de Pilar, donde el informe médico constató escoriaciones en dorso izquierdo, antebrazo derecho y cadera, un hematoma en la pierna izquierda y un corte en la pierna derecha. Las lesiones fueron calificadas como leves. La causa cuenta además con registros fílmicos de las cámaras de seguridad del country, donde se observa a la víctima acercándose al puesto de seguridad.

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Basiglio reunió testimonios y un informe psicológico del CAV

La fiscal María José Basiglio, a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Pilar (UFI Género, Departamento Judicial San Isidro), recopiló declaraciones testimoniales de allegados y testigos, además de placas fotográficas de las lesiones. El análisis psicológico realizado por el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) detectó indicadores de violencia psicológica preponderante, con mecanismos de control, restricción de vínculos personales y dependencia afectiva.

Durante la investigación también se supo que Cavanagh sería usuario de armas de fuego. El RENAR confirmó que poseía una Credencial de Legítimo Usuario vencida desde 2020, correspondiente a una pistola semiautomática CZ P-07 calibre 9 milímetros. En un allanamiento realizado en su domicilio, las autoridades hallaron una pistola de aire comprimido, cartuchos, vainas servidas, municiones intactas y piezas de un arma, pero no la pistola registrada a su nombre, lo que para la fiscalía constituyó un indicio de posible obstaculización del proceso.

"Creo que va a ser una causa que se va a archivar como tantas"

Gaetani se refirió públicamente al caso meses después del episodio. "Creo que va a ser una causa que se va a archivar como tantas", dijo en una entrevista con la radio AM 1110 La Once Diez, al tiempo que aseguró que Cavanagh tiene vínculos con una persona de peso dentro del sistema judicial. "Tiene un parentesco muy, muy, muy pesado dentro de la justicia", señaló.

Por su parte, Cavanagh negó las acusaciones en declaraciones públicas y calificó a la denuncia como producto de un vínculo conflictivo, aunque no se refirió puntualmente a la citación a indagatoria.

La actriz había rechazado en su momento una perimetral contra su ex pareja, pero la fiscalía avanza igual hacia el juicio con el respaldo de las pruebas reunidas hasta el momento.

