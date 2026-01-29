Un hombre asesinó a su pareja en el interior de una vivienda y, minutos después, se quitó la vida al arrojarse a las vías del tren Belgrano Norte, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Pilar de Todos, el hecho se produjo pasadas las 10 de la mañana en un domicilio ubicado sobre la calle Yrigoyen, en el casco urbano de la localidad.

Tras el ataque, el hombre de alrededor de 30 años e identificado como Víctor Hugo Chazarreta, se desplazó hasta la zona ferroviaria próxima a la fábrica FV, en la zona de la Ruta 25, donde se lanzó al paso de una formación en circulación y falleció en el acto como consecuencia del impacto.

De hecho, el motorman de la formación relató a la policía que llegó a ver al hombre acostado sobre las vías, pero no llegó a detener el tren.

Hasta el momento, no fue confirmado oficialmente el mecanismo utilizado para provocar la muerte de la mujer, aunque las primeras versiones indican que fue estrangulada. Las pericias forenses continúan en curso con el objetivo de determinar las circunstancias precisas del femicidio y establecer la secuencia completa de los hechos ocurridos dentro de la vivienda.

La víctima, identificada por fuentes policiales como Priscila Alejandra González, de 27 años, era madre de dos niñas: una de aproximadamente tres años, hija del vínculo con el agresor, y otra de alrededor de diez años, de una relación anterior. Además, trascendió que la mujer podría haber estado cursando un embarazo, aunque esta información no fue ratificada por las fuentes.

Los primeros datos indican que la pareja mantenía una relación conflictiva, con discusiones reiteradas y separaciones intermitentes. Según testimonios preliminares incorporados a la causa, el ataque podría haberse desencadenado tras una discusión vinculada a celos. No obstante, esta línea forma parte de las hipótesis iniciales y será evaluada en el marco de la investigación judicial.

El atacante, luego del crimen, le envió un mensaje de Whatsapp a un familiar de él, dando aviso que había matado a su pareja. En el lugar del femicidio trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias médicas y peritos forenses, quienes realizaron las tareas de preservación de la escena, levantamiento de rastros y recolección de elementos de interés para la causa.

En paralelo, otro operativo se desplegó en el sector ferroviario para constatar el fallecimiento del agresor y coordinar las actuaciones correspondientes con la empresa ferroviaria.

El hecho es investigado bajo la carátula de femicidio seguido de suicidio, conforme a los primeros elementos incorporados al expediente.



2da. actualización.