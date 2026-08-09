Una mujer de 27 años, madre de tres hijos, fue asesinada a puñaladas dentro de una vivienda del barrio Lanusse, en la ciudad de Luján. Por el crimen quedó detenido su pareja, un hombre de unos 30 años, señalado como el autor del ataque.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle El Progreso, donde funcionan varias habitaciones y departamentos conectados por un pasillo interno.

La víctima fue identificada como Daniela Natalia Armoa, quien residía en el lugar desde hacía cerca de tres años junto a sus tres hijos: dos varones de 8 y 4 años, y una nena de 10. El principal sospechoso del crimen es César Quiroz, su pareja.

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De acuerdo a testimonios recogidos en el lugar por El Civismo, Daniela mantenía una relación conflictiva con Quiroz, marcada por discusiones frecuentes y situaciones previas de violencia, según relataron vecinos del barrio.

Según la reconstrucción preliminar del hecho, el acusado llegó el viernes a la vivienda acompañado por su madre. Tras una nueva discusión con Armoa, tomó una cuchilla y comenzó a atacarla delante de sus tres hijos, además del hijo y la madre del propio Quiroz y una pareja que vive en un departamento frente al lugar del ataque.

Los chicos intentaron frenar el ataque

Los gritos y la desesperación se generalizaron entre quienes estaban en el inmueble. Una vecina contó que los hijos de la víctima intentaron intervenir y se aferraron al agresor mientras este continuaba con el ataque.

"Los nenes vieron todo y estaban todo ensangrentados porque se colgaron del femicida cuando la estaba matando", relató la mujer, quien agregó que la agresión se detuvo recién cuando otros vecinos salieron a la calle y los propios chicos comenzaron a gritar pidiendo ayuda.

El sospechoso escapó a pie y fue detenido horas después

Tras el ataque, Quiroz escapó caminando hacia una calle cercana. Testigos indicaron que aún llevaba el arma blanca en la mano y que su ropa estaba manchada con sangre. Vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios, que trasladaron a Armoa, con heridas de gravedad, hasta el Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde murió poco después producto de las lesiones.

El sospechoso fue aprehendido horas más tarde en la vivienda de su madre, en la ciudad de Luján, y quedó luego trasladado a la Comisaría de Marcos Paz mientras avanza la investigación judicial.

La fiscalía busca reconstruir la secuencia del crimen

La causa quedó a cargo de la fiscal Daiana Silvetti, quien deberá determinar la mecánica del ataque y establecer si existían denuncias o antecedentes formales de violencia entre la víctima y el acusado.

Durante un allanamiento realizado en la vivienda no fue hallada el arma utilizada en el crimen. Sí fueron secuestrados dos teléfonos celulares y "material orgánico y genético", según informó la Policía.