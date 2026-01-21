El ciudadano uruguayo, acusado de asesinar a Fabián Sturm Jardón en el barrio porteño de Recoleta en diciembre de 2024, será extraditado confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Se trata de Rodolfo Nicolás Carballo Escobar, de 32 años, quien fue detenido a fines de mayo del año pasado en Brasil.

La investigación se inició en 2022, luego de que el imputado se fugara de una cárcel en Montevideo, donde cumplía condena por homicidio y tenencia ilegal de armas. Tras escapar ocultándose en un contenedor de residuos, Interpol emitió una Notificación Roja.

Según la pesquisa, el prófugo se ocultó primero en Brasil y luego ingresó a la Argentina en 2023 con identidad falsa, donde cometió dos homicidios, uno de ellos el de Sturm Jardón, el cual quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes se viralizaron.

La Policía Federal determinó que el atacante utilizó una peluca para cometer el crimen, escapó en un auto robado —luego hallado en Palermo— y que la víctima había sido previamente amenazada.

A partir de los elementos reunidos en la pesquisa, la Justicia Federal de Campana ordenó su captura internacional y la causa pasó a la órbita de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), al establecerse que el imputado sería sicario de una organización narcocriminal transnacional.

“Mediante tareas de ciberpatrullaje e intercambio de información con Interpol, se logró localizarlo en Florianópolis, Brasil, donde fue detenido en mayo de 2025”, informaron. Durante el operativo se secuestraron 21 kilos de marihuana, dinero en efectivo y vehículos.

Finalmente, este martes una comisión de la Policía Federal Argentina viajó a Brasil, tomó custodia del detenido y concretó su extradición. Se espera que este miércoles por la tarde arribe al Aeroparque Jorge Newbery, para quedar a disposición de la Justicia argentina.

Caso

Jardón fue asesinado a balazos el 12 de diciembre de 2024 en la puerta de un kiosco ubicado en el cruce de las calles Paraguay y Agüero, barrio porteño de Recoleta.

Con el avance de la investigación y de la identificación de la víctima, se comprobó que Jardón tenía un pedido de captura por el crimen narco de Marcelo González Algerini en octubre de 2023 en Pilar

La Justicia entiende que Sturm no fue el autor material del asesinato, pero sí que ambos estaban ligados a una banda narco muy poderosa en la provincia.

Lo curioso es que se constató que para los crímenes de Sturm y Algerini se utilizó la misma arma, lo que derivó en que Escobar fue quien los asesinó.

NA