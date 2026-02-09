Efectivos de la Guardia Urbana de Pilar detuvieron a un sujeto que evadió un control vehicular y se descartó de dosis de droga. El episodio se registró en la localidad de Manuel Alberti.

Según confirmó la Secretaría de Seguridad el presunto “dealer intentó darse a la fuga de un control vehicular y descartó más de 40 gramos de cocaína en su escape” en el cruce de las calles Anasagasti y Santa Elena.

Allí, los agentes divisaron el paso de una motocicleta Honda Enduro, con el conductor a bordo sin su casco correspondiente y al pretender interceptarlo, el sujeto cambió abruptamente su paso e intentó darse a la fuga, aunque fue aprehendido metros más adelante.

El detenido, de 25 años de edad y domiciliado en la localidad, no poseía la documentación correspondiente del vehículo, por lo que el mismo fue remitido y trasladado a una dependencia policial.

Asimismo, el delincuente había descartado un paquete durante su huida, el cual contenía más de 42 gramos de cocaína dispuestos en tres envoltorios.

Frente a ello, se dictaron una serie de diligencias judiciales que derivaron en el allanamiento de urgencia de la vivienda del aprehendido, donde fueron secuestrados tres celulares, 10 gr. de picadura de marihuana y dinero en efectivo.

La causa fue caratulada como Resistencia a la autoridad e infracción a la ley 23.737, bajo la instrucción de la UFI especializada en Drogas Ilícitas 2 de Pilar.