Agentes de la Policía dieron con un sujeto que era buscado desde hace dos años luego de que el sindicado protagonizara una pelea con su cuñado.

Todo sucedió en la localidad de Manuel Alberti cuando los uniformados de la Comisaría 4ta llegaron a un domicilio tras un llamado al 911.

Es que en el lugar, dos hombres de 44 y 35 años, ambos cuñados, se encontraban tomando bebidas alcohólicas hasta que uno de ellos se puso agresivo.

Según voceros que intervinieron en el caso, el capturado comenzó a amenazar a su pariente y hasta le destrozó un motovehículo marca Benelli 300.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que el hombre de 34 años poseía un “paradero activo por averiguación de ilícito”, hecho ocurrido en enero de 2024.

Ante esa circunstancia, el sindicado fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial.