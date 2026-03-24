Un joven de 20 años fue detenido en el barrio Villa Morra, luego de ser sorprendido mientras intentaba sustraer objetos del interior de un vehículo estacionado en la vía pública.

El episodio ocurrió durante la noche del sábado en la calle 9 de Julio al 300, cuando un empleado de seguridad de un complejo habitacional de la zona advirtió la situación y dio aviso a las autoridades.

Según su testimonio, el sospechoso se encontraba dentro de un automóvil Peugeot 307, revisando la guantera, cuando fue descubierto. Al notar la presencia del guardia, intentó darse a la fuga, pero no logró concretar su escape.

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Intervención y detención

El empleado de seguridad intervino de inmediato y logró reducir al individuo hasta la llegada de efectivos policiales, que ya habían sido alertados.

Minutos después, personal del Comando de Patrulla Pilar arribó al lugar y procedió a la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a la Comisaría Pilar Primera.

De acuerdo a fuentes del caso, el detenido tiene domicilio en el barrio Nuestra Señora del Pilar.

La causa fue caratulada como “tentativa de robo. Aprehensión” y quedó en manos de la UFI N°1 de Pilar, que interviene para determinar las circunstancias del hecho.