Un hecho de violencia intrafamiliar se registró en el barrio Los Cachorros, en la localidad de Del Viso, y culminó con la detención de un hombre acusado de violación de domicilio y agresión física.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Las Petunias, donde un hombre de 32 años ingresó sin autorización al domicilio de su expareja, una mujer de 36, y atacó a golpes a su propio hermano, de 35, quien mantendría una relación sentimental con ella.

De acuerdo a los voceros, el agresor se presentó en el lugar tras sospechar que su hermano había ingresado minutos antes a la casa de la mujer. A partir de esa presunción, se dirigió hasta el domicilio y accedió por la parte trasera del inmueble, sin el consentimiento de los moradores.

Una vez dentro, desató la agresión física, generando una situación de extrema tensión en el interior de la vivienda. Ante lo ocurrido, la mujer dio aviso inmediato al 911, solicitando intervención policial.

En pocos minutos arribaron efectivos del Comando de Patrullas Pilar, quienes al llegar encontraron al agresor en un estado de marcada hostilidad, profiriendo amenazas tanto contra su hermano como contra el personal policial que intentaba controlar la situación.

Finalmente, el hombre fue reducido y aprehendido, y luego trasladado a la Comisaría Pilar Séptima, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Aprehensión por violación de domicilio” e interviene la UFI N°3 de Pilar.