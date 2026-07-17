Un hombre de 55 años fue hallado sin vida en la pileta de una vivienda ubicada en el country San Sebastián, en la localidad de Zelaya de Pilar.

El cuerpo fue encontrado por su pareja, una mujer que reside en la misma vivienda y que dio aviso a las autoridades tras el hallazgo.

Al lugar llegó una ambulancia privada, cuya médica constató el fallecimiento del hombre.

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Personal del Comando de Patrullas de la Policía se hizo presente en la vivienda para relevar la escena y labrar las actuaciones correspondientes.

De acuerdo a fuentes policiales, el hombre atravesaba un cuadro de depresión y se automedicaba, sin contar con seguimiento médico.



Siempre de acuerdo a las fuentes, se dispuso la intervención de la Policía Científica y del médico de policía, además de asentar en un acta los dichos de la pareja del hombre.

La causa quedó caratulada como Averiguación de Causales de Muerte y tramita en la UFI N°1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal, quien ordenó la realización de la autopsia y las diligencias de rigor.