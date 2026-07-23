Franco Luquez, el joven de 25 años que había desaparecido este martes en Del Viso, fue encontrado sano y salvo, según confirmó su familia.

El joven había salido de su domicilio en la zona céntrica de Del Viso alrededor de las 7 de la mañana y desde entonces no respondía el teléfono, lo que generó una intensa búsqueda impulsada por sus allegados.

Horas antes, la familia había radicado la denuncia correspondiente en la comisaría de la zona y difundió teléfonos de contacto para sumar información.

Un día después, el joven fue encontrado en buen estado de salud y atendido por profesionales y psicólogos.

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Se había alejado por sus propios medios

De acuerdo a lo confirmado por su entorno, Luquez se habría alejado por sus propios medios y actualmente se encuentra contenido por un grupo de profesionales. La familia optó por no brindar mayores precisiones sobre lo sucedido y pidió reserva sobre la situación, en tanto remarcó que lo prioritario era comunicar que el joven ya fue hallado y está bien de salud.

El caso había generado preocupación en la comunidad de Del Viso, que se movilizó a través de redes sociales para colaborar con la búsqueda desde que se conoció la desaparición.

