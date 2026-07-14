Una mujer que llevaba varios días alejada de su hogar fue hallada en buen estado de salud luego de un intenso operativo para poder dar con su paradero.

Se trata de una mujer de 40 años que se había ausentado de su casa, en la localidad de Del Viso y cuya desaparición generó preocupación en su familia quienes iniciaron una profunda búsqueda para poder ubicarla.

Desde su entorno habían consignado que la mujer que reside en el barrio La Loma, tiene un retraso madurativo y había salido de su casa vistiendo una campera negra y una mochila de color rosa.

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El hallazgo fue confirmado por fuentes policiales en el marco de un amplio operativo coordinado por la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) Pilar y la DDI de San Isidro, con la colaboración de distintas fuerzas de seguridad y el seguimiento realizado por el Gabinete Criminológico de la Comisaría Pilar Tercera y el área de Búsqueda de Personas.

Durante este martes por la madrugada, consignaron que la mujer apareció en la zona de González Catán en buen estado de salud.

La desaparición había sido denunciada el pasado viernes por la madre de la mujer, una vecina de 75 años de Del Viso. De acuerdo con la presentación, Alejandra Alicia Centurión se había retirado de la vivienda familiar durante la madrugada sin avisar su destino. Al notar su ausencia, su madre constató además el faltante de una mochila, un teléfono celular y 50 mil pesos en efectivo.

Para dar con su paradero, los investigadores analizaron registros de cámaras de seguridad de distintos municipios para reconstruir el recorrido de la mujer.

Así, se determinó que tras salir de su domicilio, Alejandra se dirigió hasta la estación Del Viso del Ferrocarril Belgrano Norte, abordó una formación con destino a Retiro y luego continuó viaje en colectivo hacia el partido de La Matanza.

Finalmente, durante la madrugada de este martes, los efectivos lograron localizarla en una vivienda de González Catán.

Al ser encontrada, la mujer manifestó que se había trasladado por decisión propia y que se encontraba junto a quien identificó como su pareja.

Tras el procedimiento, la mujer fue trasladada a Pilar y se prevé que en las próximas horas mantenga una reunión con su familia, representantes de la fiscalía, asistentes sociales y autoridades policiales para evaluar su situación y definir los pasos a seguir.

