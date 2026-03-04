El cuerpo de un hombre fue encontrado este mediodía en la colectora de la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 50, en el carril con sentido hacia Pilar. El episodio motivó un amplio despliegue policial y de servicios de emergencia en la zona, mientras se iniciaron las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

Según los primeros datos a los que pudo acceder Pilar de Todos, la víctima sería un hombre de entre 50 y 60 años, cuya identidad aún no fue confirmada. Al cierre de esta información, las causas del fallecimiento no habían sido determinadas y permanecen bajo investigación judicial.

Intervención de fuerzas de seguridad y peritos

Tras el aviso realizado por personas que transitaban por el lugar, se hicieron presentes efectivos del Comando de Patrullas y personal de Defensa Civil, quienes procedieron a delimitar y preservar el área para permitir el trabajo pericial. Minutos más tarde arribó una ambulancia del SAME, cuyo personal constató el fallecimiento.

En el lugar también trabajó Policía Científica, que llevó adelante las tareas de rigor para relevar la escena y recolectar elementos que permitan establecer las circunstancias del hecho. De acuerdo con las primeras evaluaciones, la hipótesis de un accidente de tránsito estaría descartada, aunque no se brindaron precisiones oficiales al respecto.

Testimonios y líneas de investigación

De forma extraoficial, testigos señalaron que el hombre solía realizar actividad física con frecuencia en ese sector de la colectora. Fueron precisamente transeúntes quienes advirtieron la presencia del cuerpo y dieron aviso a las autoridades.

La causa quedó en manos de la Justicia, que aguardará el resultado de las pericias y de la autopsia correspondiente para determinar la causa de muerte y avanzar en la identificación de la víctima.