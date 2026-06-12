Tras varios días de intensa búsqueda, finalmente encontraron a Bruno Romero, un joven de 25 años que se había ausentado de su casa del barrio Agustoni de Pilar.

Según contó la madre de Bruno, Valeria Schaab a Pilar de Todos, el joven fue encontrado en un parador de Parque Chacabuco, en Ciudad de Buenos Aires, donde estaba desorientado.

“Está en buen estado”, contó la madre, quien adelantó que en las próximas horas lo iba a ir a buscar.

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Bruno se fue de su casa la semana pasada, a buscar trabajo, pero desde el último sábado no se supo más nada de él, cuando se comunicó por teléfono con su padre y aseguró que el domingo retornaría, algo que no ocurrió.

Más preocupación generó en su familia, además, que el joven hace un mes había dejado de tomar medicación psiquiátrica por un cuadro de esquizofrenia, lo que encendió aún más las alarmas.

Sin embargo, afortunadamente Bruno fue encontrado en buen estado, reiteraron sus familiares.