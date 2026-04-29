Efectivos de la Policía de Pilar montaron un amplio operativo para desarticular un punto de venta de estupefacientes que funcionaba en un barrio de la localidad de Del Viso.

Todo sucedió en una vivienda del barrio Salas y hasta allí llegaron los efectivos tras una investigación que se inició a principios de este mes de abril y con la que quedó evidenciada la comercialización de diferentes drogas, según consignaron voceros de la Secretaría de Seguridad del distrito.

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Las labores incluyeron el despliegue de diferentes trabajos de campo y recopilación de datos en la zona que derivaron en la identificación del responsable de la actividad ilícita: un sujeto de 43 años de edad.

Con todo el material probatorio a disposición, el Juzgado de Garantías 6 dictó una orden de allanamiento.

Para detener al acusado, desde la Policía llevaron adelante un operativo, desplegado bajo la modalidad “troyano”, que consistió en la llegada de las autoridades escondidos dentro de un camión para sorprender a los presentes en el lugar.

El acusado terminó aprehendido y al mismo tiempo se secuestraron 135 gramos de cocaína dispuestos en diferentes trozos compactos, 150 gramos de marihuana, una pistola calibre 22 y más de 30 municiones del mismo calibre, una balanza digital y dinero en efectivo.

El capturado fue puesto a disposición de la Justicia, bajo los cargos de Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización – Tenencia ilegal de arma de fuego.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Drogas Ilícitas de Pilar.