La Sala 3 de Casación Penal confirmó la elevación a juicio contra los 10 policías involucrados en el asesinato de Sofía Fernández, la mujer trans hallada muerta en la Comisaría 5ª de Pilar en abril de 2023.

La resolución llega tres años y dos meses después del crimen, tras un proceso marcado por sobreseimientos, demoras en notificaciones y disputas sobre los agravantes de la causa.

Fueron “casi 2 años de investigación, y un año y varios meses de una etapa intermedia compleja con un arbitrario sobreseimiento dictado por el Juez de Garantías Saettone, a 9 de los 10 policías involucrados”, consignó Ignacio Fernández Camillo, abogado de la querella y representante legal de la familia de Sofía.

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Es que los acusados estuvieron a punto de quedar impunes, pero en noviembre de 2025 la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro rechazó el sobreseimiento que el juez Walter Saettone, del Juzgado 7 de San Isidro, había otorgado a 9 de ellos.

Los imputados y los cargos

Tres policías están acusados de homicidio calificado: la sargento Jésica Isabel Núñez, el oficial ayudante Carlos Matías Rodríguez y la subteniente Viviana Edith Ruiz. Enfrentan pena de prisión perpetua y tienen la posibilidad de optar por juicio por jurados.

Los otros siete —Ezequiel Francisco Ávalos Ibáñez, Germán Gonzalo Robles, Daniel Eduardo Salerni, Miriam Elisabeth Valor, Camila Belén Pitulak, Gabriela Itatí Mino y Gustavo Gabriel Camacho— están imputados por encubrimiento agravado, un delito de carácter correccional.

Esa diferencia de carátulas abre la posibilidad de que el caso se resuelva en más de un juicio oral. Fernández Camillo explicó, en una entrevista concedida al programa Agenda Propia de FM Estudio 2, que la situación es incierta: si alguno de los tres acusados por homicidio opta por juicio por jurados, podría abrirse un debate separado del resto. Y el trámite por los delitos correccionales podría tramitarse en un correccional independiente.

En cuanto a los tiempos, el abogado advirtió que algunos tribunales están otorgando fechas para 2028.

Los agravantes que resistieron

Uno de los ejes jurídicos más disputados de la causa es la triple calificación que sobrevivió al proceso: ser miembro de una fuerza de seguridad, el odio de género como agravante y la responsabilidad estatal en los términos de las normas de Naciones Unidas sobre femicidios.

El juez Saettone intentó en reiteradas oportunidades retirar el agravante de odio e identidad de género, aunque no lo logró.

Para la querella, ese agravante no comienza con el hecho puntual sino con la detención misma. Fernández Camillo fue explícito: "El odio a la identidad de género tuvo, sin dudas, varias etapas y la historicidad respecto de la vida de Sofía, pero en lo que hace a los hechos empezó mucho antes que la acción", consignó Camillo.

Según el abogado, el odio empezó con la aprehensión inicial, con el alojamiento en una comisaría de varones, con no haber escuchado a Sofía cuando advirtió lo que iba a pasarle, y con no haberla trasladado a un lugar acorde a su identidad de género.

Por otro lado, la querella denunció que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires aportó más de diez peritos de distintas especialidades para la defensa de los policías acusados, en violación expresa del Código Procesal Penal y de la ley de prevención de violencia institucional de 2015.

Tras conocerse la elevación a juicio, Fernández Camillo resaltó que el entorno de Sofía tomó la noticia "como una pequeña victoria en el medio de una batalla que viene siendo muy desgastante".

