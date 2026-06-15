Una formación del Ferrocarril San Martín embistió un automóvil en el paso a nivel de calle Mercedes, en Pilar.

El impacto volcó el rodado sobre la banquina y dejó al menos un herido con politraumatismos leves.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30, en el cruce ferroviario ubicado a metros del Polideportivo Municipal. Por causas que se investigan, el vehículo cruzó cuando la formación se aproximaba, momento en el que se produjo el siniestro.

El maquinista no logró detener el tren a tiempo y el impacto terminó volcando el automóvil a un costado de las vías.

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En los minutos siguientes, efectivos del Comando de Patrulla, personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios se desplegaron en el lugar para asegurar el perímetro y asistir a los ocupantes del rodado.

Un joven de 19 años trasladado al Hospital de Pilar

El joven que conducía el vehículo, de 19 años, fue atendido en el lugar por una ambulancia del SAME y trasladado al Hospital Central de Pilar.

Fuentes oficiales indicaron que presentó politraumatismos leves y se encontraba fuera de peligro. Un acompañante que viajaba en el automóvil no sufrió lesiones y pudo salir del rodado por sus propios medios.

Las primeras informaciones recabadas en la escena apuntan a que el conductor habría intentado cruzar el paso ignorando las señales que advertían la proximidad del tren, aunque la mecánica del siniestro es materia de investigación.

El episodio no es el primero en ese sector de la traza. A mediados de mayo, en el mismo paso a nivel de calle Mercedes, una formación del San Martín embistió un camión cargado con agua y bebidas envasadas.