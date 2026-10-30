El Municipio de Pilar alerta a toda la comunidad por una falsa información sobre entrega de viviendas que comenzó a circular por las redes sociales.

Se trata de posteos apócrifos con el logo del Municipio con el que difundían la apertura de una inscripción para obtener unidades en Villa Rosa.

Frente ese escenario, Desde la Comuna consignaron a Pilar de Todos que este viernes “se radicó una denuncia ante la fiscalía Nro. 1 a cargo del Dr. Raúl Casal, para que se investigue y se identifique a los responsables de la difusión de información falsa sobre la inscripción y adjudicación de unidades en la localidad de Villa Rosa”.

Además, agregaron que “la mencionada información falsa circula en redes sociales y a través de ella se solicita de forma ilegítima datos de vecinos y vecinas de Pilar”, por lo que también pidieron a la comunidad “no brindar datos personales ni acercarse a los lugares mencionados en la publicación, ya que no existe ninguna inscripción abierta”.

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Por último aclararon que “la obra, que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires junto al Municipio de Pilar, continúa actualmente en etapa de desarrollo y construcción”.

“Una vez que avance la obra, el Municipio dará a conocer oficialmente el programa social y los mecanismos de inscripción para acceder a estas unidades”, completaron.

Mientras tanto, insistieron a los vecinos con que no compartan datos personales.

Ese posteo da cuenta de una falsa entrega de viviendas por parte del Municipio, invita a los vecinos a concurrir a dependencias comunales para comenzar a recibir las viviendas en enero.