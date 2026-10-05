El Instituto de Previsión Social (IPS) y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) emitieron una advertencia dirigida a personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires. El aviso responde a una nueva modalidad de estafa que utiliza de manera fraudulenta el nombre de ambos organismos para ofrecer supuestos premios y obsequios.

A partir de las denuncias recibidas, se detectó una maniobra engañosa en la que individuos se hacen pasar por empleados de los institutos. Estos delincuentes se comunican con personas mayores para informarles que han sido beneficiarias de un regalo por el solo hecho de ser jubiladas. El objetivo de este contacto es generar confianza para obtener datos personales, información bancaria o códigos de seguridad que luego son utilizados para concretar el fraude.

Puede interesarte

Frente a esta situación, las autoridades aclararon que ni el IPS ni el IOMA realizan llamados a sus beneficiarios ni otorgan premios o regalos. Asimismo, recordaron que todos los trámites oficiales de ambos organismos son gratuitos.

Ante la recepción de llamadas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o interacciones en redes sociales que resulten dudosas, se recomienda no brindar información personal, claves, ni códigos de seguridad. Además, se solicita a los usuarios no realizar transferencias ni pagos bajo ninguna circunstancia.