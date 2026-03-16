El Gobierno creó a través del Ministerio de Seguridad el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido, el cual busca reforzar acciones de prevención y detección frente a las amenazas de delitos informáticos y la medida fue dada a conocer este lunes en el Boletín Oficial.

Se trata de la resolución 231/2026 a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas y la cartera de Seguridad estableció que se instruya a la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos dependiente de la Unidad Gabinete de Asesores “a coordinar y realizar las acciones necesarias a fin de lograr la implementación transversal” del citado plan.

Además, indicó: “Instrúyase a las áreas con competencia en la materia del Ministerio y de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a participar y colaborar con la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos dependiente de la Unidad Gabinete de Asesores en aquellas acciones y medidas que resulten necesarias para la implementación del ‘Plan Federal de Lucha Contra el Fraude Ciberasistido’”.

Puede interesarte

En tanto, se informó que con el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad y el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Ciberdelito (ForCIC), desde el Gobierno se busca reforzar las respuestas ante incidentes cibernéticos.

Por otro lado, la medida convoca a las jurisdicciones a adherir a la iniciativa para “fortalecer la colaboración interinstitucional y el intercambio de información entre las autoridades competentes a nivel federal, provincial y municipal, así como con organismos internacionales para lograr una respuesta coordinada y efectiva ante los fraudes ciberasistidos y alcanzar un ciberespacio seguro, confiable y resiliente para todos”.

Según se indicó en el informe, el plan incluye “acciones de concientización, educación, desarrollo de marco normativo, vinculación con organismos reguladores, anticipación de fraudes masivos mediante esquemas piramidales, canalización de denuncias, análisis estadístico y proceso de detección proactiva del fraude ciberasistido”.