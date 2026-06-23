El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, elevó a juicio oral la causa contra el exministro bonaerense de Transporte, Jorge D'Onofrio, y el extitular de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), Facundo Asensio, acusados de lavar dinero mediante la compra de un Audi Q8 con fondos de origen presuntamente ilícito.

La fiscalía interviniente tuvo por acreditado que ambos funcionarios adquirieron en conjunto el vehículo de alta gama utilizando recursos provenientes de delitos contra la administración pública provincial.



La operación y las cifras



El 19 de octubre de 2023, Asensio inscribió el automóvil a su nombre ante un registro de la Ciudad de Buenos Aires y declaró un valor de $30.000.000.

Sin embargo, el seguro contratado para el mismo rodado fijó su valor en $173.800.000, una diferencia que, para el fiscal y el juez, revela el precio real del vehículo.

La titularidad formal del Audi Q8 quedó registrada a nombre de Asensio, pero la Justicia determinó que el uso y dominio efectivo correspondía a D'Onofrio, quien lo circuló de forma permanente con una cédula azul y un telepase registrado a su nombre.

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El origen de los fondos



Según la investigación, el dinero utilizado para la compra procedería de ilícitos investigados en La Plata vinculados a presunto fraude, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Los hechos se habrían producido en el marco de la gestión de la VTV que conducía Asensio, organismo que dependía directamente del ministerio a cargo de D'Onofrio.