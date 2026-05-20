El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana condenó a Juan Carlos Linares, propietario del ex sanatorio San Carlos de Maquinista Savio, a 10 años de prisión.

El fallo lo encontró culpable de homicidio culposo agravado por tratarse de múltiples víctimas, abandono de persona y propagación de pandemia —delitos cometidos durante la crisis sanitaria de 2020 en la clínica que dirigía a través de la empresa Salutis S.A.

La sentencia también alcanzó al ex director médico del establecimiento, Alberto Lauría, quien no llegó a ver el desenlace judicial: falleció durante el proceso.

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El detonante del caso fue la noche del viernes 24 de abril de 2020. En plena primera ola de Covid-19, imágenes filtradas desde el interior del sanatorio mostraron cadáveres, bolsas mortuorias y pacientes en estado de abandono. Las filmaciones desataron una crisis institucional inmediata.

Además de las filmaciones, el caso había comenzado a escalar con la denuncia de familiares de pacientes que habían ingresado con diferentes dolencias pero terminaron falleciendo al contraer el virus del Covid-19 dentro del centro asistencial.

Entre ellos figura el caso de Antonio Pages, un hombre de 84 años oriundo de Del Viso, quien había sido internado por un problema coronario. Pocos días después, el paciente falleció. Un hisopado confirmó que había contraído coronavirus.

A ese caso, se le sumó el fallecimiento de la enfermera Elena Rojas, contagiada de Covid-19 mientras trabajaba en la clínica.

Días después, las autoridades sanitarias de Escobar definieron el cierre de la clínica y el traslado de los pacientes a otros centros asistenciales.

Así, y ante el colapso de la gestión privada, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, terminó ordenando la intervención del establecimiento y lo incorporó a la órbita pública. Poco después, con financiamiento del PAMI y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el edificio ubicado sobre la ruta 26 fue recuperado, modernizado y ampliado.

El 28 de septiembre de 2020, el predio quedó inaugurado como hospital municipal Néstor Kirchner, en un acto que contó con la presencia del entonces presidente Alberto Fernández.

La reconversión no solo implicó obra física: también reorganizó el sistema de atención local para vecinos y afiliados al PAMI que encontraban dificultades para acceder a especialistas y estudios en la ex clínica privada.

La investigación que culminó con la condena a Linares estuvo a cargo del fiscal de juicio José Luis Castaño Soca.