Dos motociclistas que realizaban tareas de delivery chocaron de frente en la esquina de Almirante Brown y San Fernando, en el barrio Boggio, de la localidad de Villa Rosa. Uno de ellos quedó inconsciente por importantes golpes en la cabeza y ambos fueron trasladados al Hospital Central de Pilar.

Salieron despedidos y cayeron sobre el pavimento

Según el relato de vecinos y testigos del hecho, ambos rodados impactaron con fuerza en la esquina y los dos trabajadores salieron despedidos hasta caer sobre el pavimento.

Bomberos y ambulancias asistieron a los heridos

Minutos después llegó personal de Bomberos Voluntarios de Pilar, que brindó las primeras atenciones. En el lugar se constató que uno de los repartidores presentaba importantes traumatismos en la zona craneal y se encontraba inconsciente.

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En tanto, dos ambulancias del sistema de salud municipal realizaron la inmovilización y el traslado de urgencia de ambos heridos al Hospital Central de Pilar. Allí ingresaron a la guardia médica y quedaron alojados en observación, con pronóstico reservado, señaló El Diario de Escobar.

Pericias para determinar las causas de la colisión

Por su parte, efectivos policiales intervinieron en la zona para realizar las pericias correspondientes y establecer cómo se produjo el choque.

Hasta el momento no trascendieron de manera oficial las identidades de los conductores ni un parte médico actualizado sobre su evolución.