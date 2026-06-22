Dos hombres de 19 y 27 años fueron detenidos en Derqui tras intentar robar un Volkswagen Golf estacionado en la vía pública, en un operativo combinado entre la Guardia Urbana y la Policía de Pilar.

El hecho ocurrió en José Hernández e Irigoyen, barrio El Cascote, donde el damnificado advirtió a los dos individuos forzando una de las puertas del vehículo.

Al no lograr su objetivo, los sospechosos escaparon del lugar, pero el dueño del auto alertó al 911 y el Centro de Monitoreo activó el protocolo de seguimiento. (VER VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

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Seguimiento por cámaras y detención

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la fuga de los dos hombres, que en un momento intercambiaron sus prendas de vestir, presumiblemente para dificultar su identificación.

El seguimiento digital permitió transmitir la ubicación a los móviles de Guardia Urbana que patrullaban las cercanías.

Con el apoyo de la Policía de Pilar, los efectivos lograron interceptar a los sospechosos sobre la calle Salta, cerca de su cruce con Bolivia.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la dependencia policial actuante.

La causa fue caratulada como tentativa de hurto automotor, bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Pilar.