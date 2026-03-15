Dos efectivos de la Policía Bonaerense fueron arrestados en la localidad de Manuel Alberti, Pilar, luego de que el conductor de una camioneta denunciara que le sustrajeron dinero durante un procedimiento en la vía pública.

La situación salió a la luz cuando un joven de 24 años que circulaba en una Renault Kangoo blanca interceptó un móvil del Comando de Patrulla Pilar y relató lo sucedido.

De acuerdo con su testimonio, minutos antes había sido identificado por dos uniformados en la intersección de Corrientes y Formosa, en el barrio El Rocío de Manuel Alberti. En ese contexto, aseguró que los efectivos le sustrajeron 22.000 pesos en efectivo.

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El joven fue trasladado a la sede del Comando de Patrulla Pilar. A partir de los datos aportados, los investigadores lograron establecer que los sospechosos eran dos oficiales que se desplazaban en un patrullero Ford Ranger.

Las autoridades dispusieron la inmediata aprehensión de ambos policías, a quienes al requisarlos se les incautaron 54.420 pesos, a uno de ellos, mientras que al otro se le secuestraron 7.400 pesos.

La causa quedó a cargo del fiscal Andrés Quintana, titular de la UFI Nº 2 de Pilar, y fue caratulada de manera provisoria como “extorsión”.

Al tiempo que intervinieron funcionarios de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense, quienes resolvieron la detención de los uniformados y su separación de la fuerza mientras avanza la investigación.