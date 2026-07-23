Un subcomisario de la Policía Bonaerense resultó herido tras protagonizar un choque frente a la Planta Verificadora de Pilar, sobre la Colectora 12 de Octubre, a la altura del kilómetro 56 de la Ruta 8, mano hacia la provincia.

Se trata de Manuel Segovia, titular de la Planta Verificadora de Pilar, de 44 años, quien conducía un Honda City.

El otro vehículo involucrado, una Ford Ranger, estaba al mando de Miguel Ángel Chehin, de 72 años.

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Las causas del siniestro, ocurrido este miércoles, aún son materia de investigación. Personal policial de la zona llegó al lugar luego de un llamado al 911 y constató la colisión entre ambos vehículos.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME, que trasladó a ambos conductores al Hospital Central de Pilar.

Según se informó, los dos se encontraban conscientes, aunque presentaban distintas lesiones.

En el lugar también trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, mientras que la investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Pilar.

La causa fue caratulada como "Lesiones culposas" y busca determinar la mecánica del accidente y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.