Dos personas quedaron detenidas y se secuestraron cocaína y más de 1,4 millones de pesos en un operativo realizado en el barrio Monterrey, de Presidente Derqui, luego de que vecinos de la zona alertaran sobre movimientos sospechosos en dos domicilios.

La investigación se inició a partir de esas denuncias vecinales. Con esa información, personal policial llevó adelante tareas investigativas que permitieron reunir elementos suficientes para solicitar dos órdenes de allanamiento, que se concretaron de manera simultánea.

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Los dos procedimientos

En una vivienda de la calle Córdoba, los efectivos hallaron 679.000 pesos en efectivo, principalmente en billetes de baja denominación. Allí quedó detenida una mujer de 23 años, sospechosa de estar vinculada a la actividad investigada.

En un segundo inmueble, ubicado en Córdoba y Perú, el personal policial secuestró 194 dosis de cocaína, con un peso total de 193 gramos, además de un teléfono celular y 800.000 pesos en efectivo. En ese domicilio quedó detenido un hombre de 24 años, también sospechoso en la causa.

Entre ambos operativos, el total secuestrado superó 1,4 millones de pesos, además de la cocaína que, según la investigación, estaría destinada a su comercialización. Todos los elementos quedaron incorporados a la causa judicial.

Fuerzas y causa

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Pilar Segunda, con asiento en Presidente Derqui, con la participación de personal de la Comisaría Octava y de los destacamentos de Villa Astolfi, Monterrey, Santa Ana y Zelaya.

La causa fue caratulada como "Allanamiento y aprehensión por amenazas agravadas. Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", y quedó bajo intervención de la UFI de Drogas Ilícitas, a cargo de Pablo Menteguiaga, y del Juzgado de Garantías N°7, ambos del Departamento Judicial de Pilar.