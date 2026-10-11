Dos hombres de 26 y 28 años fueron detenidos en la localidad de Del Viso, acusados de participar en un intento de robo cometido en La Lonja. El procedimiento fue realizado por efectivos policiales con la colaboración de la Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo Municipal, tras un operativo cerrojo que permitió interceptar el automóvil en el que se desplazaban los sospechosos.

El hecho ocurrió en la calle Saraví al 900, donde una mujer se encontraba a bordo de su camioneta Jeep Compass mientras esperaba a un cliente interesado en conocer una vivienda en un barrio cerrado. Según informaron fuentes policiales, la víctima fue sorprendida por varios hombres que llegaron a bordo de un Peugeot 208 azul, apoyados por tres motos. Tras recibir una alerta al 911, personal del Comando de Patrullas de Pilar entrevistó a la damnificada, quien relató que los sujetos intentaron asaltarla, y se analizó las cámaras de seguridad de la zona.

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Con la información obtenida, se desplegó un operativo cerrojo que culminó en la intersección de Lisandro de la Torre y Caprile. Allí, personal de la Guardia Urbana interceptó el vehículo. En el lugar fue aprehendido A. M. M., de 26 años, a quien le secuestraron 63 dólares, 123.600 pesos argentinos, 1.000 pesos chilenos, tres teléfonos celulares y tres llaves codificadas.

Un segundo sospechoso intentó escapar a pie hacia la colectora de la autopista Panamericana, pero fue alcanzado por efectivos del Comando de Patrullas de Pilar. El detenido, identificado como S. E. S., de 28 años, tenía en su poder otros tres teléfonos celulares. Durante la inspección del Peugeot 208, los investigadores hallaron dos envases de gas pimienta, dos lápices con punta de widia, tres pares de guantes y prendas de vestir reconocidas por la víctima.

En total, se incautaron seis teléfonos celulares, dinero, herramientas y el rodado. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar, que dispuso la notificación de ambos detenidos.