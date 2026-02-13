Dos personas fueron aprehendidas acusadas de robar elementos del interior de un vehículo estacionado en la vía pública, en un hecho ocurrido en el centro de Pilar.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que personal policial fuera comisionado a la intersección de Catamarca y Maipú, tras un llamado que alertaba sobre un robo consumado. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo afectado, un Ford Ka, presentaba la puerta violentada.

Según se informó, los sospechosos sustrajeron un equipo de audio del interior del rodado y fueron observados por la propietaria del vehículo, una mujer de 44 años, quien dio aviso inmediato a la policía. Con los datos aportados, el personal actuante logró interceptar y aprehender a los involucrados en las inmediaciones.

De acuerdo a datos a los que tuvo acceso Pilar de Todos, entre las personas aprehendidas se encuentra un menor de 15 años, por lo que se activó el protocolo judicial correspondiente para este tipo de casos, con intervención de la fiscalía competente.

Las actuaciones quedaron a cargo de personal de la Comisaría Pilar 1ª, mientras que la causa fue caratulada como robo, con intervención de la UFI N°2 de Pilar, que dispuso las diligencias de rigor.