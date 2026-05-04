Dos hombres fueron detenidos en Del Viso luego de una persecución policial que terminó con el secuestro de drogas listas para su comercialización.

El procedimiento se inició en la intersección de Anasagasti y Santa Julia, cuando agentes de la División Motos de la Guardia Urbana detectaron un Volkswagen Gol rojo cuyos ocupantes realizaron una maniobra evasiva al advertir la presencia de los efectivos.

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Ante esa situación, los agentes iniciaron un seguimiento y lograron interceptar el vehículo a pocos metros. Durante la requisa, y en presencia de un testigo, se incautaron más de 20 gramos de cocaína, cinco dosis de crack, dinero en efectivo, 10 euros y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Los sospechosos, de 23 y 25 años, fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial.

A partir del procedimiento, la Justicia dispuso un allanamiento de urgencia en un domicilio, donde se secuestraron cinco gramos adicionales de cocaína y materiales utilizados para el corte y distribución.

La causa fue caratulada como infracción a la ley 23.737 e interviene la UFI especializada en Drogas Ilícitas de Pilar.