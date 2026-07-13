Dos sujetos de 21 y 30 años fueron detenidos en Del Viso luego de intentar asaltar una regalería con un arma de fuego, en un operativo coordinado por la Guardia Urbana de Pilar.

El episodio se activó a partir de la aplicación Alertas, que notificó el intento de robo en el comercio. Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a los empleados, quienes relataron que uno de los delincuentes ingresó exhibiendo un arma de fuego con intención de asaltarlos.

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Al no lograr concretar el ilícito, escapó junto a un cómplice a bordo de una motocicleta.

Identificación por cámaras

Los operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) lograron identificar el vehículo utilizado y reconstruir el recorrido de los sospechosos a partir del sistema de cámaras de seguridad.

Operativo y secuestro de un arma

Con esos datos se desplegó un operativo de búsqueda que terminó con la interceptación del rodado y la detención de ambos involucrados; uno de ellos intentó escapar a pie.

Siempre de acuerdo a las fuentes oficiales, durante un rastrillaje posterior en la zona se halló una riñonera descartada durante la huida, que contenía un revólver calibre .32.

Los detenidos, de 21 y 30 años, fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia.