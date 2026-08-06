Dos personas fueron aprehendidas tras un intento de robo en la planta de ILVA, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, luego de que el personal de seguridad del establecimiento alertara a la Policía sobre la presencia de intrusos dentro del predio.

Según pudo reconstruirse, el portero de la fábrica detectó a las personas ajenas al lugar y dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. A partir de ese llamado, móviles del Comando de Patrullas llegaron al establecimiento y desplegaron un rastrillaje en el interior de las instalaciones para dar con los intrusos.

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Durante la recorrida, los efectivos hallaron objetos que ya habían sido reunidos para ser retirados del predio. Además, constataron que varios candados de cofres y casilleros habían sido violentados, y detectaron un corte en el alambrado perimetral trasero, que habría funcionado como vía de ingreso y de escape para los sospechosos.

Del otro lado del cerco, la Policía encontró dos motores eléctricos trifásicos y un tramo de aproximadamente diez metros de cable de alta tensión. Ambos elementos, según la pesquisa, habían sido extraídos del predio y dejados preparados para su traslado posterior.

Interceptación

Mientras continuaba la búsqueda, personal policial logró interceptar a unos 300 metros de la fábrica a dos sospechosos cuya vestimenta coincidía con la descripción aportada por el personal de vigilancia. Se trata de un hombre de 38 años y un adolescente de 17, quienes fueron reducidos y trasladados a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.

Como parte del procedimiento, la Policía secuestró distintos elementos que habrían sido utilizados durante la maniobra o que estaban destinados a ser sustraídos del establecimiento: una sierra, dos palas anchas, dos morrales, un cargador de baterías, dos baterías y unos 50 metros de cable.

La causa quedó en manos de la UFI Penal Juvenil de Pilar, a cargo de la fiscal Cecilia Barrios Reyes, quien caratuló el expediente como "Aprehensión por robo en grado de tentativa agravado por la participación de un menor".