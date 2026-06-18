La Sub DDI Pilar detuvo a dos hombres acusados de haber intentado asaltar a una sargento de la Policía Bonaerense en Villa Rosa, en un hecho ocurrido el 7 de enero pasado.

La medida se concretó tras un allanamiento ordenado por la Justicia de San Isidro, que permitió secuestrar el arma utilizada en el ataque.



El intento de robo en Villa Rosa



Según la causa que tramita la UFI N°4 de Pilar, la víctima —una sargento de 30 años— estacionaba su auto en la puerta de su casa, en Villa Rosa, cuando fue interceptada por cuatro hombres que llegaron en una Volkswagen Nivus gris.

Tres de ellos descendieron y, mientras exhibían un arma de fuego, le gritaron “bajate bajate que te quemo”, señalaron fuentes del caso a Pilar de Todos.

La mujer extrajo su arma reglamentaria y efectuó varios disparos al piso, lo que provocó la huida del grupo sin que pudieran consumar el robo.

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La investigación y el allanamiento



La Sub DDI Pilar, junto al GTO de la Comisaría Pilar 1ra, identificó a tres de los cuatro sospechosos mediante tareas de investigación y relevamiento de cámaras.

Con esos datos, el fiscal Andrés Quintana solicitó al Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro una orden de allanamiento, secuestro y detención, que se cumplió en las últimas horas en una vivienda de calle Viamonte, entre Cuyo y Soler, en Zárate.



Detenciones y secuestro de un arma



En el operativo de Zárate quedó detenido uno de los sospechosos, de 24 años, al tiempo que también cayó otro sospechoso.

El otro detenido, de 21 años, ya estaba alojado en la Comisaría Moreno 5ta de Paso del Rey y fue notificado allí de esta nueva causa.

Durante el allanamiento se secuestró una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9mm con su cargador y siete municiones, además de un celular, un DVR, un pantalón negro y un buzo gris.

El detenido de 21 años acumula otras cuatro causas esclarecidas por el mismo departamento judicial. La fiscalía continúa la búsqueda de un tercer sospechoso ya identificado y de un cuarto hombre aún no identificado. Ambos detenidos serán puestos a disposición de la Justicia en las próximas audiencias.