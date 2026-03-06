Dos hombres fueron aprehendidos en Pilar acusados de tenencia de estupefacientes, luego de que personal policial encontrara entre sus pertenencias varios envoltorios con marihuana durante un control en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos del Comando de Patrullas Pilar realizaban recorridas preventivas en la zona de las calles Naón y Penna, en cercanías del barrio San Alejo. Durante el patrullaje, los agentes identificaron a dos individuos y procedieron a requisarlos.

Los aprehendidos fueron identificados como un hombre de 21 años domiciliado en el barrio San Alejo y otro de 28 años con domicilio en el barrio Peruzzotti, ambos residentes del distrito de Pilar.

Secuestro de marihuana

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, durante el procedimiento los efectivos hallaron cuatro envoltorios de nylon, algunos de color negro y otros transparentes, que contenían en su interior una sustancia vegetal de color verde, compatible con marihuana.

Tras el secuestro de los envoltorios, la sustancia fue sometida a pesaje, que arrojó un total de 5,3 gramos.

Ante esta situación, y con la presencia de un testigo, se procedió al secuestro del material y a la aprehensión de ambos hombres, quienes quedaron a disposición de la justicia.

La causa fue caratulada como infracción a la Ley 23.737, normativa nacional que regula los delitos vinculados a estupefacientes.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción especializada en drogas de Pilar, que deberá avanzar con las actuaciones para determinar la situación procesal de los aprehendidos.