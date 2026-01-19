Guardia Urbana detuvo en Pilar a dos hombres, de 25 y 37 años, acusados de robar chapas metálicas de una obra en construcción.

El hecho fue detectado por operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), quienes observaron a los sospechosos trasladando los materiales en la intersección de 12 de Octubre y Caamaño. Tras revisar las cámaras, constataron que los elementos habían sido sustraídos minutos antes de una obra cercana.

De inmediato, se dio aviso a móviles de Guardia Urbana que patrullaban la zona. Los efectivos lograron interceptar a los involucrados en el cruce de Colectora y Pedro Pico. Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron descartar las chapas en un descampado, maniobra que fue frustrada por el personal actuante.

Ambos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia bajo la carátula de robo. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pilar.