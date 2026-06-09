Agentes de la Guardia Urbana detuvieron a una pareja en las inmediaciones de la estación de trenes de Pilar tras hallarle en un bolso 27 frascos y dos bolsas con cogollos y picadura de marihuana.

Según consignaron voceros de la Secretaría de Seguridad de Pilar, fue el personal de la división de la Guardia Urbana a pie quienes realizaban recorridos de prevención por las calles Nazarre y Patricias Argentinas cuando advirtieron un olor nauseabundo proveniente de las pertenencias de dos personas que se encontraban en una parada de ómnibus.

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Ante la presencia de un testigo, ambos fueron identificados y requisados.

Dentro del bolso se hallaron los 27 frascos y el material vegetal. Un hombre de 38 años y una mujer de 46 fueron aprehendidos de inmediato y puestos a disposición de la Justicia.

La causa quedó caratulada como infracción a la ley 23.737 e interviene la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Drogas Ilícitas de Pilar.

