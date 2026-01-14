Dos hombres fueron aprehendidos en Pilar en el marco de operativos preventivos realizados por personal policial, por infracción a la Ley 23.737, vinculada a la comercialización de estupefacientes.

El primer procedimiento tuvo lugar esta madrugada, cuando efectivos de la zona 13 realizaban recorridas preventivas por la intersección de las calles Noruega y Río Limay, en Derqui. Allí procedieron a la identificación y aprehensión de un joven de 18 años.

Durante la requisa, realizada en presencia de testigos, los uniformados secuestraron un envoltorio de nylon que contenía una sustancia vegetal similar a marihuana, con un peso aproximado de 1,1 gramos. Las actuaciones fueron labradas en el lugar y se dio intervención a la UFI especializada en drogas de Pilar.

El segundo hecho ocurrió en la localidad de Lagomarsino, cuando móviles policiales realizaban patrullajes preventivos por la zona de la calle Costa Rica. En ese contexto, identificaron y aprehendieron a un hombre de 23 años, señalaron fuentes policiales a Pilar de Todos.

En presencia de testigos, se procedió al secuestro de dos tubos plásticos transparentes que contenían una sustancia similar al clorhidrato de cocaína, con un pesaje total aproximado de 0,4 gramos. El procedimiento fue puesto en conocimiento del personal del destacamento de la localidad y de la fiscalía interviniente.

Ambos casos quedaron a disposición de la Justicia, bajo la órbita de la UFI especializada en estupefacientes del departamento judicial Pilar.