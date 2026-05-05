La Policía de Pilar detuvo a dos hombres —de 26 y 38 años— acusados de efectuar disparos contra un domicilio particular en la calle José Murature, en el barrio Pinazo de Del Viso.

Todo comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego desde una motocicleta en marcha, en la intersección de José Murature entre Narciso de Laprida y Congreso. El móvil utilizado por los atacantes habría sido una moto Zanella RX 150 de color negro.

A través de relevamientos de cámaras de seguridad y testimonios del lugar, los investigadores de la SUB DDI de Pilar establecieron que los presuntos autores residían en un radio menor a 600 metros, dentro del barrio Pinazo.

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El rastro los llevó hasta un domicilio cercano, donde una moto de similares características se encontraba estacionada en la vereda, mientras que dos hombres salieron a la calle con la misma vestimenta registrada en las imágenes, indicaron fuentes del caso a Pilar de Todos.

El fiscal de la UFI N° 4 del Distrito Pilar, Andrés Quintana, autorizó un allanamiento de urgencia, lo que derivó e un operativo en el que se secuestraron:

Una escopeta casera tipo tumbera

Dos cartuchos calibre 12,70

Un revólver calibre 38 marca "Omega", sin numeración visible

Seis municiones calibre 38 largo

Prendas de vestir compatibles con las registradas en los videos

Y una motocicleta

Ambos detenidos quedaron imputados por abuso de armas, tenencia de arma de guerra y resistencia a la autoridad, en el marco de una causa que se tramita en la UFI 4 de Pilar con intervención del Juzgado de Garantías N° 7, al tiempo que se investigan las razones del ataque.