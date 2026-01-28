Agentes de la Dirección de Tráfico de Drogas Ilícitas de Pilar capturaron a una pareja que está acusada de desempeñarse como vendedores de drogas en Pilar.

El procedimiento para la aprehensión se produjo en el barrio La Pilarica, mientras ambos – un hombre y una mujer - intentaban realizar una transacción de estupefacientes en el cruce de las calles 9 de Julio y Joaquín V. González.

Allí, los policías divisaron un vehículo Volkswagen New Beetle de color con dos ocupantes a bordo. Estos “se encontraban realizando una maniobra de venta de droga en modalidad delivery; con un tercero que estaba fuera del rodado”, apuntaron los voceros del caso.

Al notar la situación, los agentes interceptaron al automóvil y capturaron a los ocupantes, un sujeto de nacionalidad paraguaya de 35 años y una mujer de 22. En cuanto al comprador, logró escaparse del lugar y darse a la fuga.

Dentro del Volkswagen se encontraron 87 gramos de cocaína dispuestos en cuatro envoltorios de nylon, y casi cuatro gramos de marihuana, junto a dinero en efectivo y cuatro celulares.

Posteriormente, y con la orden del Juzgado de Garantías 6 de Pilar, fue allanada la vivienda del sujeto aprehendido, donde fue secuestrada una bolsa de cierre hermético, con vestigios de clorhidrato de cocaína.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia, bajo los cargos de Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Drogas Ilícitas 3 de Pilar, a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga.