Dos detenidos acusados de vender drogas en Pilar
Fueron apresados por la Policía mientras realizaban una transacción de estupefacientes en el barrio La Pilarica.
Agentes de la Dirección de Tráfico de Drogas Ilícitas de Pilar capturaron a una pareja que está acusada de desempeñarse como vendedores de drogas en Pilar.
El procedimiento para la aprehensión se produjo en el barrio La Pilarica, mientras ambos – un hombre y una mujer - intentaban realizar una transacción de estupefacientes en el cruce de las calles 9 de Julio y Joaquín V. González.
Allí, los policías divisaron un vehículo Volkswagen New Beetle de color con dos ocupantes a bordo. Estos “se encontraban realizando una maniobra de venta de droga en modalidad delivery; con un tercero que estaba fuera del rodado”, apuntaron los voceros del caso.
Al notar la situación, los agentes interceptaron al automóvil y capturaron a los ocupantes, un sujeto de nacionalidad paraguaya de 35 años y una mujer de 22. En cuanto al comprador, logró escaparse del lugar y darse a la fuga.
Dentro del Volkswagen se encontraron 87 gramos de cocaína dispuestos en cuatro envoltorios de nylon, y casi cuatro gramos de marihuana, junto a dinero en efectivo y cuatro celulares.
Posteriormente, y con la orden del Juzgado de Garantías 6 de Pilar, fue allanada la vivienda del sujeto aprehendido, donde fue secuestrada una bolsa de cierre hermético, con vestigios de clorhidrato de cocaína.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia, bajo los cargos de Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.
Interviene la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Drogas Ilícitas 3 de Pilar, a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga.