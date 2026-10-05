El trabajo conjunto entre los operadores del Centro de Monitoreo Zonal Paseo Alfaro y los agentes de la Guardia Urbana permitió la detención de dos sujetos acusados de cometer un robo en una vivienda de presidente Derqui. El procedimiento se inició cuando las cámaras de seguridad captaron a los individuos mientras caminaban por la calle Antonio Toro al 1700 cargando una garrafa y diversos objetos de valor.

Ante la actitud sospechosa, los operadores del centro de monitoreo comenzaron un seguimiento en tiempo real a través de los dispositivos de vigilancia instalados en la zona. Mediante esta tarea, lograron reconstruir el recorrido que realizaban los sospechosos y dieron aviso inmediato a los móviles de la Guardia Urbana que patrullaban las inmediaciones para proceder a su interceptación.

El operativo de seguridad culminó en el cruce de las calles Avellaneda y Rivadavia, donde los efectivos lograron interceptar a los dos hombres, de 32 y 33 años. Tras ser abordados por el personal policial, los aprehendidos fueron puestos a disposición de las autoridades.

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Una vez asegurada la zona, los agentes realizaron un rastrillaje que permitió recuperar la totalidad de los objetos robados, que se cree los presuntos malvivientes descartaron. Posteriormente, los efectivos lograron localizar a la damnificada, quien se presentó en el lugar y reconoció los elementos como de su propiedad, confirmando que habían sido retirados de su domicilio sin su consentimiento.

Los dos detenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y quedaron a disposición de la justicia. La causa fue caratulada preventivamente como “Hurto en vivienda”, con la debida intervención de la Unidad Funcional de Instrucción De Turno, que ahora deberá determinar las responsabilidades penales de los implicados en el hecho delictivo.