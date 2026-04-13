Una persecución en Pilar terminó con dos hombres detenidos luego de que fueran sorprendidos circulando en una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo, según informaron fuentes del caso.

El procedimiento se activó cuando el Sistema de Lectoras de Patentes detectó el paso de una moto marca Honda CB 190 con pedido vigente por robo, emitido en febrero pasado. El alerta ingresó a los operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que iniciaron el seguimiento en tiempo real del rodado y dieron aviso a móviles de Guardia Urbana.

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Seguimiento por cámaras y operativo

La detección, siempre de acuerdo a las fuentes oficiales, se produjo en el pórtico de Champagnat y Colectora. Desde allí, los operadores mantuvieron la trazabilidad del vehículo y ubicaron a los ocupantes desplazándose por Colectora con dirección hacia provincia. El monitoreo permitió reconstruir el recorrido de la moto y orientar a las patrullas que participaban del operativo.

Los agentes lograron interceptar a los sospechosos cuando circulaban a pie por Hernán Cortés y Garibaldi. De forma paralela, la motocicleta fue hallada abandonada en un lavadero de la zona de Juan de Garay y Cortés. Las autoridades confirmaron luego que el rodado mantenía un pedido de secuestro activo por una causa de robo de motovehículo.

Dos aprehendidos e intervención judicial

Los detenidos, de 23 y 29 años, fueron trasladados a sede policial. En la causa, caratulada como encubrimiento, interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Pilar, que dispuso las diligencias de rigor y continuará con la investigación.